Scuola, oltre 52mila docenti tutor: per Valditara "un risultato importante"

Dal dato del ministero emerge infatti il pressoché totale coinvolgimento delle scuole (relativamente all'ultimo triennio dell'istruzione secondaria superiore), "superando abbondantemente - chiarisce la nota del ministero - l'obiettivo minimo che si era prefissato in 37.708 tutor e 2.753 docenti orientatori da avviare alla formazione. Si è raggiunto infatti ben il 138% di partecipazione di docenti tutor e il 154% di docenti orientatori".

Un finanziamento da 150 milioni

Per l'introduzione di queste figure, conclude il comunicato, è previsto "un finanziamento pari a 150 milioni di euro, destinati a questo scopo dal decreto ministeriale di aprile. Ulteriori risorse sono già state reperite per consentire una didattica disciplinare di supporto in orario extracurriculare, allungando così il tempo scuola".