Scostamento di bilancio, ok Senato a risoluzione maggioranza: 278 sì e 4 no

Dopo la Camera, anche il Senato ha dato il via libera quasi all'unanimità alla risoluzione di maggioranza che autorizza il nuovo scostamento di bilancio: 278 i sì, 4 gli astenuti e 4 i no. Il centrodestra ha votato a favore, mentre si sono astenuti i senatori di Azione-Più Europa. Per la votazione di Palazzo Madama era richiesta la maggioranza assoluta, pari a quota 161.