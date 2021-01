Scorie nucleari in Sardegna, l'ira di Solinas: è un oltraggio, Stato arrogante

Ansa

Il presidente sardo Christian Solinas si scaglia contro il governo per la scelta dei siti di stoccaggio di scorie nucleari in Italia. "Indicare 14 aree in Sardegna - attacca - è l'ennesimo atto di arroganza e prevaricazione di uno Stato e di un governo che non hanno alcun rispetto per l'Isola e per la volontà chiaramente espressa dal popolo sardo, in maniera definitiva e irrevocabile, con un referendum e una legge regionale".