Scontri Green pass, Letta: "Meloni cerca di coprire le sue responsabilità"

Enrico Letta commenta l'attacco di Giorgia Meloni al governo accusato di aver saputo dell'intenzione del leader di Fn, Giuliano Castellino, di dirigersi verso la sede della Cgil, vandalizzata poi dai manifestanti no Green pass e di non aver fatto niente. "E' un modo per cercare di coprire le proprie responsabilità rispetto al fatto che nelle ore successive non ci sia stata una condanna rispetto alla matrice fascista", ha detto il segretario del Pd.