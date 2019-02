Scontri a Torino, Sciretti (Lega) shock: "Serve un po' di scuola Diaz"

" Ci vuole un po' di scuola Diaz ". E' la frase shock scritta su Facebook dal capogruppo della Lega alla Circoscrizione 6 di Torino, Alessandro Ciro Sciretti , commentando gli incidenti al corteo degli anarchici e condividendo, in particolare, la notizia dell'assalto a un bus da parte di alcuni manifestanti. "Ditemi voi se tutto questo è accettabile", scrive ancora Sciretti aggiungendo "nessuna pietà, nessuna, per queste persone".

"Le forze dell'ordine sono troppo limitate nei loro poteri. Ci vuole un po' di scuola Diaz", ha quindi ribadito Sciretti.



La rettifica: "Chiedo scusa a chi non capisce le provocazioni" - Poco dopo la frase shock arriva la rettifica di Sciretti, sempre via social. "Chiedo scusa a chi non capisce le provocazioni", scrive, "aggiornando" il suo post, il capogruppo della Lega alla Circoscrizione 6, in riferimento a quanto detto sulla "scuola Diaz", che fu teatro di violenze da parte della polizia su manifestanti indifesi durante il G8 di Genova.