Scissione Renzi-Pd, Conte: "Sorpreso dai tempi, governo sostenibile"

Della scissione di Matteo Renzi dal Pd "mi hanno sorpreso i tempi, e gliel'ho detto francamente. Nel momento in cui un presidente incaricato in riserva deve scioglierla è bene che abbia piena contezza di come si predispongono le forze di governo". Lo ha detto Giuseppe Conte alla festa di Articolo 1, assicurando che nonostante ciò "non è venuta meno la sostenibilità del progetto" di governo.