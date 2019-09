Di Battista contro il Pd: "E' pericoloso" | L'appello ai Cinquestelle: "Non fidatevi"

"Sono sempre stato contrario ad un governo con il Pd, non è un segreto". Lo ha scritto su Facebook Alessandro Di Battista, appellandosi ai parlamentari del M5s: "Non vi fidate". "Il governo - ha spiegato - c'è e ai miei ex-colleghi, ai quali voglio bene anche quando non sono d'accordo con loro, dico: non vi fidate del Pd derenzizzato, ripeto, Renzi ci ha lasciato dentro decine di 'pali'".