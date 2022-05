Sciopero delle toghe, l'adesione si ferma al 48,4%

L'Associazione nazionale magistrati rivede al ribasso l'adesione allo sciopero: la media nazionale è stata del 48,45%.

"In un contesto generale non facile, c'è stato un livello di adesione all'astensione comunque importante", ha commentato il segretario dell'Anm Salvatore Casciaro. "Ciò dimostra come l'Associazione si sia fatta interprete autorevole del disagio e della preoccupazione reale di tanti magistrati. Ci sono ancora i tempi e gli spazi per modifiche migliorative del testo e spero ci sia anche la volontà delle forze politiche di confrontarsi per apportare i dovuti correttivi", ha sottolineato.