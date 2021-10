Scioglimento Forza Nuova, Letta: dl o provvedimento amministrativo

La strada da percorrere per arrivare allo scioglimento di Forza Nuova? "Per decreto legge o attraverso un provvedimento amministrativo". Lo afferma il segretario del Pd Enrico Letta, dopo gli scontri di piazza avvenuti a Roma e Milano. "Noi presentiamo la mozione perché pensiamo che sia importante per il presidente del Consiglio avere un sostegno parlamentare ampio. Noi non vogliamo escludere nessuno", aggiunge.