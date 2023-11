Schlein: "Inaccettabile che l'intesa con l'Albania non passi per il Parlamento"

Sulla questione migranti, Elly Schlein attacca il governo: "Martedì abbiamo appreso di un accordo con l'Albania, che non può nemmeno essere definito accordo", dichiara la segretaria del Pd.

"In Italia gli accordi internazionali passano per il Parlamento e per noi è inaccettabile che questo non passi per il Parlamento", sottolinea per poi aggiungere: "Non lo fanno perché danno che viola l'articolo 10 della Costituzione, per il quale l'asilo si chiede sul territorio della Repubblica.