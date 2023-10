Centrosinistra, Schlein: "Campo largo? Mi basta che vinca contro destre"

Elly Schlein non esclude la possibilità di fare del "campo largo" a sostegno della candidata sindaca del centrosinistra a Foggia, Maria Aida Episcopo, un modello nazionale.

"Per noi è importante ridare una speranza ai foggiani, poi vedrete che funzionerà e sarà di ispirazione anche per tanti altri territori", ha detto. "A me basta che sia quello che vince contro le destre, che non stanno dando risposte alle persone che fanno più fatica".