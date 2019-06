Sblocca cantieri, fonti del governo: "Accordo Lega-M5s" | "Sospesi alcuni punti del Codice degli appalti"

Lega-M5s: "Stop parziale al Codice degli appalti" - La notizia dell'accordo sullo sblocca cantieri è arrivata dopo la telefonata tra Salvini e Di Maio, giudicata da Giuseppe Conte "una buona premessa per procedere nella giusta direzione". In una nota firmata dai due capigruppo si precisa: "Dopo esserci confrontati anche con i relatori, proporremo al Senato, tra le altre cose, quanto già concordato in sede di commissione, vale a dire un emendamento che prevede la sospensione di alcuni punti rilevanti del Codice degli appalti per due anni, in attesa di una nuova definizione delle regole per liberare da inutile burocrazia le imprese".



Il documento continua: "Al contempo, sarà garantito il rispetto delle norme e del lavoro già fatto nelle commissioni parlamentari sull'argomento. In particolare saranno anche garantite le soglie già in vigore per i subappalti e salvaguardati gli obblighi di sicurezza per le imprese. Abbiamo svolto un normale lavoro parlamentare che porteremo come maggioranza in commissione e poi in Aula al Senato". Nelle ultime ore, e prima della telefonata tra i due vicepremier, Conte, aveva avvisato che il super emendamento voluto dal Carroccio sul Codice degli appalti avrebbe "rischiato di creare il caos".