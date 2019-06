Sblocca cantieri, Conte: "Rischio caos con il super-emendamento della Lega"

Il nodo del superemendamento - Proprio sul super emendamento si è rivolto così agli uomini della Lega: "Faccio un appello: il tempo è poco, mi raccomando. Ormai è pubblico questo super-emendamento degli amici della Lega. E' un emendamento che rimette in discussione tutto un impianto cui abbiamo lavorato per mesi con gli amici della Lega raccogliendo tutte le istanze degli operatori e stakeholder. Ieri ho cercato di capire il perché e il per come di questo super emendamento ma non lo ho capito".



Il premier ha quindi spiegato i suoi dubbi al riguardo: "Da 30 anni faccio il giurista e questo superemendamento, dal punto di vista tecnico, rischia di creare il caos normativo. So che in sostanza, volendo congelare l'attuale Codice degli Appalti, propone una improbabile reminiscenza del vecchio codice, che è ormai abrogato, quindi davvero ci avviamo a un caos".



"Il super-emendamento - ha proseguito - ha portato con sé oltre 400 emendamenti, siamo a pochi giorni dalla conversione, dobbiamo passare alla Camera. Faccio un appello alla Lega: in questo decreto c'è tanto lavoro, ci sono le norme sui terremotati. Mi raccomando". Secondo il presidente del Consiglio, "il tempo è poco per convertire il decreto, bisogna evitare di mettere in discussione il lavoro di mesi".



Il presidente Conte ha infine lanciato un appello per evitare che il decreto sblocca cantieri decada con tutta una serie di problematiche, compresa la decadenza delle norme per i terremotati.



Salvini: "Soluzione su sblocca cantieri è a portata di mano" - "Cantieri sbloccati e appalti più semplici e veloci, la soluzione è a portata di mano". Lo ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini, aggiungendo di essere "fiducioso in un accordo positivo già oggi, l'Italia ha bisogno di opere pubbliche, semplificazione e investimenti". Poi ha ribadito: "La soluzione la troviamo oggi".



Di Maio: "Buone notizie, crediamo in una soluzione condivisa" - "Sullo sblocca cantieri per ora arrivano buone notizie e siamo fiduciosi". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, precisando: "Sono sicuro che si arriverà a una soluzione condivisa e di buon senso. Bisogna far ripartire il Paese, senza intoppi e lo vogliamo tutti. C'è un testo già condiviso e pronto per essere votato. Il M5S c'è e l'ho detto già ieri. L'unico obiettivo in questo momento è tornare a far correre l'Italia".