Savona: "Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare"

"Se ci sfugge lo spread la manovra deve cambiare". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei Paolo Savona. Parlando dell'Ue, invece, Savona ha affermato che "il 2019 sarà l'anno più difficile perché avremo le elezioni. Ci sono alcuni come me che dicono che è necessario europeizzare il cambiamento. Poi ci sono altri che sostengono che non ci sia niente da fare e vogliono tornare a livello nazionale".