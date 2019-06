Sassuolo, neosindaco leghista rimuove striscione per Giulio Regeni: "Era impolverato, storia vecchia"

"Resta ferma la nostra solidarietà alla famiglia Regeni, ma non aveva più senso tenere ancora lì lo striscione. È una vicenda non più di attualità e tra l'altro in centro storico stava anche male, tutto impolverato". Così Gian Francesco Menani, sindaco leghista neoeletto a Sassuolo, in provincia di Modena, spiega la decisione di far rimuovere lo striscione pro Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito e torturato fino alla morte in Egitto, finora presente sul balcone della facciata del municipio. Lo riporta Il Resto del Carlino, secondo cui il sindaco avrebbe definito il cartello "inutile e antiestetico".