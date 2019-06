Friuli, consiglieri M5s espongono uno striscione per Regeni: "Gesto simbolico"

Uno striscione con la scritta "verità per Giulio Regeni" è stato esposto dai consiglieri regionali M5s del Friuli Venezia Giulia a una finestra degli uffici del Movimento. "E' un gesto simbolico", spiegano, che arriva in risposta alla decisione del governatore Massimiliano Fedriga (Lega) di rimuovere definitivamente il cartello di Amnesty International. "In questo modo - aggiungono gli stessi consiglieri - vogliamo ribadire la vicinanza alla famiglia".