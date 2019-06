Ferrara, la bandiera della Lega copre lo striscione per Giulio Regeni

Presi dall'entusiasmo per la storica vittoria di Alan Fabbri a Ferrara, alcuni militanti della lega hanno appeso la bandiera del Carroccio su una delle balconate del municipio, coprendo lo striscione "Verità per Giulio Regeni" dedicato al ricercatore italiano morto in Egitto nel 2016. Sui social sono scoppiate le polemiche per il gesto, anche se non è chiaro se sia stato intenzionale o frutto di disattenzione.