Sardine, Raggi contro Salvini: "Roma non si lega, bella festa di popolo"

L'energia nella Capitale - "E' bello vedere tanta partecipazione di cittadini a San Giovanni. Grazie alle Sardine per l'energia che hanno portato nella nostra città e aver reso questa giornata una festa di popolo", ha aggiunto la Raggi, sindaco 5 Stelle della Capitale.

Raggi contro Salvini - Virginia Raggi rincara poi la dose riferendosi in maniera esplicita a Matteo Salvini: "Sai solo insultare. Io lavoro, in trincea affinché Roma non torni mai più in mano a te e ai tuoi amici. Tu twitti, giochi su fb, dichiari guerra a nocciole 'migranti' e Nutella. Prova a lavorare per una volta in vita tua, capiresti tante cose", ha scritto l'esponente pentastellato.

Zingaretti: "Grazie delle proposte" - Parole di stima e di ringraziamento verso la manifestazione delle Sardine sono arrivate anche dal Pd. "Grazie per aver reso Roma così bella, per la passione, per chiedere una politica sana. Belle le proposte che avete lanciato, faremo di tutto per metterle in atto ed essere all'altezza del vostro impegno", ha scritto su Twitter Nicola Zingaretti.

Renzi: "La piazza non è solo di Salvini" - Sempre a mezzo Twitter arriva anche il commento di Matteo Renzi. "Le Sardine hanno ottenuto un risultato politico potente: hanno mostrato che le piazze non sono solo di Salvini. Ora la sfida è passare dalla protesta alla proposta. Per adesso: complimenti agli organizzatori. Non c'è cosa più bella di un futuro da scrivere", ha scritto il leader di Italia Viva.

Molinari (Lega): "Hanno vergogna a portare le bandiere del Pd" - Sul fronte Lega, un commento è arrivato dal capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari. Quando una piazza si raduna in maniera pacifica va sempre bene, il problema è quando una piazza si raduna solo 'contro', mi pare che il movimento delle Sardine non abbia una proposta politica ma sia un movimento di elettori del centrosinistra che vanno in piazza sotto un nome diverso perché hanno vergogna di presentarsi con la bandiera del

Pd", ha detto.