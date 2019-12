Sardine, Grillo: "Sono un movimento interessante, da tenere d'occhio"

Beppe Grillo , a Roma con Davide Casaleggio per il convegno sull'Innovazione , ha espresso un'opinione positiva sulle Sardine . "Sono un movimento interessante , da tenere d'occhio. Non si facciano mettere il cappello da nessuno ", ha affermato il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle , che ha poi aggiunto scherzando: " Sono un movimento igienico-sanitario ".

Ai giornalisti, che lo assediavano all'uscita dell'Hotel Forum, Grillo ha detto ironicamente: "Siete voi le vere sardine di questo Paese: guardate come mi comprimete. Avete dei microfoni che odorano di aliti terribili. E siete anche poco puliti, nel senso che avete degli aliti pazzeschi ... non posso stare in

mezzo a voi così!". "Io vengo da un paesino che si chiama Sant'Ilario - ha continuato - e voi mi intimidite mi puntate queste Smith and Wesson e mi proiettate nel mondo! Io ho paura di voi".

Sui tre senatori fuorisciti dal M5s per entrare nelle file della Lega, Beppe Grillo ha sottolineato: "Io non riesco a convincere nessuno, se una persona cambia idea puo' farlo...".