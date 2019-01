Sardegna, elezioni suppletive alla Camera: seggi chiusi

Chiusi i seggi in Sardegna per le elezioni suppletive dopo le dimissioni di Andrea Mura, il deputato espulso dal M5s per assenteismo. Il voto si è svolto nel collegio uninominale di Cagliari per la Camera, per un totale di circa 240mila elettori. Quattro gli sfidanti: per il centrodestra Daniela Noli, mentre il M5s si affida a Luca Caschili. CasaPound schiera Enrico Balletto, il centrosinistra Andrea Frailis.