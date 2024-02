Sardegna, Alessandra Todde: per fermare destra coalizione unica via

Per Alessandra Todde, candidata alla guida della Regione per Pd, M5S e sinistra, "la Sardegna è stanca di essere mal governata da giunte incompetenti, inaffidabili, disoneste.

Siamo stufi dei soliti volti che antepongono gli interessi di pochissimi a discapito dei tanti". "Noi vogliamo cambiare tutto rimettendo le persone al centro dell'agenda politica", dice in un'intervista a Repubblica. "Per fermare la destra la coalizione è l'unica via", aggiunge.