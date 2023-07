Santanchè: "Con bonus estate meno tasse per addetti turismo"

Per il ministro del Turismo, Daniela Santanché, "con il bonus estate abbiamo detto ai lavoratori" del turismo e del comparto ricettivo, "che diminuiamo la tassazione, senza impattare sulle imprese, e lasciamo in busta ai lavoratori un 15% netto in più.

Così come lo abbiamo fatto sulle mance". "Prima del nostro intervento le mance erano tassate come i soldi in busta paga", ha aggiunto.