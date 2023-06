Sanità, Schillaci: "Servirebbero 3 o 4 miliardi in più"

Per risolvere i problemi nella Sanità servirebbero "3 o 4 miliardi in più".

Lo ha detto Il ministro alla Salute, Orazio Schillaci, in un'intervista a La Repubblica, precisando che né lui, né altri esponenti del governo, hanno mai detto "di voler privatizzare la Sanità". Con "3 o 4 miliardi in più potremmo risolvere i problemi - ha spiegato -. Di questi, circa 1,5 miliardi servirebbero per il personale, che deve essere pagato meglio". Si è iniziato "con i lavoratori dei pronto soccorso ma non basta. Ci accusano di non mettere abbastanza soldi per la Sanità, ma non ci dimentichiamo che il mancato pagamento dei conti del Covid alle Regioni lo abbiamo ereditato dal governo precedente".