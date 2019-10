Sandro Gozi: "Lascio l'incarico presso il governo francese"

Sandro Gozi ha annunciato di aver lasciato l'incarico come consulente per gli Affari europei del premier francese Edouarde Philippe. "Ho preso la decisione di dimettermi per evitare qualsiasi strumentalizzazione politica, vista anche l'attuale situazione europea", afferma. Gozi fa riferimento alle indiscrezioni stampa, uscite qualche giorno fa, su un suo contratto di consulenza con Malta. Anche Parigi aveva chiesto chiarimenti.