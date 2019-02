Sana, Conte scrive a primo ministro del Pakistan:sia fatta giustizia

"La morte di Sana Cheema ha scosso dal profondo il nostro Paese. Per questo motivo ho inviato una lettera al primo ministro pakistano, per testimoniare l'auspicio del governo italiano affinché venga fatta luce al più presto sulle responsabilità del brutale assassinio". Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte, che allega la lettera in cui spiega che l'opinione pubblica italiana si aspetta giustizia dopo l'assoluzione degli imputati.