"Spero che Zelensky prenda le distanze, sto aspettando, perché in quel sito ci sono dei giornalisti che sono stati ammazzati", ha sottolineato. "Gli abbiamo votato in questi anni tutti gli aiuti, umanitari, militari, economici, sociali. Tornando in aereo dalla Cina leggevo che il presidente Trump ha chiesto all'Europa perché continuate a mandare miliardi - ha proseguito Salvini -. Mi domando se la soluzione per avvicinarsi alla fine del conflitto siano altre sanzioni, armi e miliardi. E lo dice uno che ha sempre approvato questi aiuti, però il silenzio di Zelensky su questo sito che minaccia e scheda le persone, tornando ai tempi del nazifascismo, non è un bel silenzio".