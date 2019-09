Salvini: "Viva i ragazzi in piazza, per Lega diritto voto a 16 anni"

"Viva i ragazzi che scendono in piazza, la Lega vorrebbe dargli anche il diritto di voto a 16 anni. Speriamo che qualche ministro non li prenda in giro". Lo ha detto Matteo Salvini, commentando la grande partecipazione alla manifestazione per il clima in tutta Italia. "E' un fatto positivo - ha aggiunto il leader della Lega -. Ripresenteremo la proposta di legge per abbassare a 16 anni il diritto di voto, i ragazzi oggi sono informati".