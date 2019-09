Salvini: "Un referendum per abrogare il proporzionale"

Un referendum proposto da cinque regioni per "abrogare la parte proporzionale della legge elettorale" e "trasformare il nostro sistema in un sistema in cui chi prende più voti governa". E' quanto afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Il Corriere della Sera". Sui suoi possibili alleati in questa impresa, l'ex ministro osserva: "Esiste un'alleanza naturale tra tutti coloro che si oppongono alla sinistra e a questo governo della vergogna".