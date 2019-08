Salvini: "Tutti i parlamentari della Lega lunedì a Roma"

"Siamo pronti a chiarire in Parlamento, anzi speriamo che il premier arrivi già settimana prossima. Ho convocato tutti i parlamentari della Lega, nonostante siamo in pieno agosto. Lunedì saremo a Roma". Lo annuncia Matteo Salvini, replicando a Giuseppe Conte che aveva chiesto di chiarire le ragioni della crisi davanti alle Camere. "Spero che nessuno stia usando queste ore per inventarsi governicchi per tirare a campare. L'unica via è il voto", aggiunge.