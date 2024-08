Salvini: "Treni puntuali al 90% nonostante 1.400 cantieri aperti"

A stretto giro sono arrivate le reazioni alle parole del ministro. "Salvini ha parlato. Ed è contento, per lui tutto funziona bene - ha detto Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati -. Si vede che non passa per una stazione da tempo. Non dico prendere un treno, ma almeno andare a verificare come stanno le cose in una fase di lavori e interventi straordinari mal programmati. La rete nel caos non è quella virtuale di internet ma quella che dovrebbe unire un Paese civile da nord a sud (Isole comprese) per dare un servizio dignitoso, non solo ai turisti ma anche studenti e pendolari. Salvini vada a vedere cosa succede nella vita reale".