Salvini: "Toti governatore e assessore? E' Superman..."

Ansa

"Se uno è governatore, assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman o...". Lo sostiene il leader della Lega Matteo Salvini rispondendo a una domanda su Giovanni Toti. "Noi non confondiamo, abbiamo dei problemi politici dopo l'elezione di un presidente della Repubblica che non ha visto il centrodestra prevalere perché qualcuno ha fatto mancare i suoi voti. Ma detto questo io non metto in discussione sindaci o governatori", aggiunge.