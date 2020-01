Salvini su Paragone: "Le porte della Lega sono aperte a chi vuole il cambiamento"

"Le porte della Lega sono aperte per chi crede nel cambiamento e non vuole abbracciare Renzi e Zingaretti". Così Matteo Salvini risponde a una domanda sull'espulsione di Gianluigi Paragone dal Movimento 5 stelle, pur sottolineando che "io non commento casi singoli e personali". Proprio poche ore prima il Comitato di garanzia dei Cinquestelle aveva confermato la legittimità dell'espulsione dell'ex direttore de La Padania.