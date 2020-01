Paragone espulso dall'M5s, il senatore su Facebook: "Farò ricorso, potrei rivolgermi alla giustizia ordinaria"

"Io farò ricorso e se mi gira mi rivolgerò anche alla giustizia ordinaria per fare capire l'arbitrarietà delle regole e continuerò a predicare il programma elettorale che per me è ancora valido". Lo annuncia su Facebook Gianluigi Paragone, all'indomani della sua espulsione dal M5s. "Cari falsi probiviri, cari uomini del nulla, voi avete paura di me perché io ho quel coraggio che voi non avete più. Contro la meschinità del vostro arbitrio mi appellerò", aggiunge.