Salvini: "Sono sicuro che il governo cadrà, non vanno d'accordo su nulla" 

"Questo governo cadrà per i suoi litigi, non vanno d’accordo su nulla". Il leader della Lega, Matteo Salvini, tocca diversi argomenti nel suo faccia a faccia con cinque personaggi dello spettacolo a "Live - Non è la d'Urso". Per Salvini, l'alleanza tra Cinque Stelle e il Partito Democratico non durerà a lungo, nonostante il 3-3 ottenuto alle recenti elezioni regionali: "Andranno a casa perché scopriranno che gli Italiani hanno bisogno di risposte. Ne sono sicuro". Poi una battuta sulle affermazioni del premier Conte, che ha chiuso al rinnovo di "Quota 100": "Ha dato il diritto alla pensione e al lavoro a tanti italiani. Cancellarla? Dovranno passare, democraticamente parlando, sui nostri corpi".

Per quanto riguarda il centrodestra, Salvini ha escluso la possibilità di un avvicendamento al vertice con Zaia, vero trionfatore in Veneto: "Zaia ha stravinto nella sua regione e siamo molto soddisfatti di lui - ha spiegato in studio - ma sarà il governatore del Veneto per i prossimi cinque anni perché siamo persone serie. Lui è stato eletto e sarà al suo posto per tutto il suo mandato". Infine, l'ex ministro ha parlato anche dell'aumento di stipendio ottenuto dal presidente dell'Inps, Tridico: "Vi sembra normale che il presidente dell’Inps si aumenti lo stipendio mentre la cassa integrazione di tanti italiani non viene ancora pagata dopo 5 mesi?"