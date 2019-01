Salvini: "Signori di Bruxelles non rompete le palle, basta follie"

Se gli elettori sosterranno Matteo Salvini alle europee del 26 maggio, "dirò ai signori di Bruxelles: non mi rompete le palle su pesca, agricoltura, ulivi e su altro". Lo ha affermato lo stesso vicepremier, lanciando l'ennesima stoccata all'Ue: "O ci danno ragione o ci danno ragione, non possiamo sottostare sempre alle follie altrui. Fanno a gara ogni giorno su come provare a fermarci, ma io vado avanti e non arretro di un metro", ha aggiunto.