Salvini:Sea Watch sbarca se paga multa e migranti distribuiti in Ue

"Se si rispetta la legge, e cioè se pagano una multa da 50mila euro, se l'equipaggio viene arrestato o espulso, se la nave viene fermata o sequestrata e la smette di andare in giro per il Mediterraneo e se i 42 immigrati a bordo vengono ridistribuiti nei Paesi europei, io faccio sbarcare la Sea Watch in cinque minuti". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a "Dritto e Rovescio" su Rete 4. "Ma non voglio che siano gli italiani a pagare", aggiunge.