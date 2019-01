Salvini: se disaccordo M5s-Lega via sovrana è popolo

Con i 5 Stelle "stiamo governando insieme. Se su qualche punto non si trova l'accordo la via del popolo è la via sovrana, la scelta la faranno gli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini alla scuola di formazione politica della Lega, aggiungendo che in Italia "c'è bisogno di più energia, piu autostrade, più collegamenti. Se solo agevoliamo i nostri imprenditori, l'imprenditore italiano, a parità di costi, non ha rivalità nel mondo".