Referendum sul taglio di deputati e senatori, Salvini: "Se vince il sì, il Parlamento sarà delegittimato"

Il 29 marzo è il giorno in cui i cittadini italiani saranno chiamati a votare il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Sul tema, durante una conferenza stampa, si è espresso il segretario della Lega Matteo Salvini. "Se il popolo vota per un taglio drastico dei parlamentari - ha spiegato l'ex ministro dell'Interno - e gli stessi parlamentari in sovrannumero di 300 vogliono tirare in lungo per andare ad eleggere un presidente della Repubblica con numeri diversi da quelli richiesti dal popolo, sarebbe una lesione della democrazia".

Non sono stati trascurati neppure i supposti dissidi interni: "Leggo fantasiose ricostruzioni giornalistiche, di litigi e dissidi con Giorgetti. Non è cronaca ma è il desiderio di qualcuno ma, purtroppo per loro, rimarrà un desiderio perché siamo un movimento compatto e lo rimarremo. Anche oggi tutte le decisioni sono state prese all'unanimità" ha detto Salvini.



Sul tema delle alleanze nel centrodestra, invece, il segretario della Lega ha annunciato: "Stiamo già ragionando sia sui candidati che sul progetto e sulla squadra, sia a Milano sia a Roma. Ho già fatto incontri diversi e riservati con diverse rappresentanze della società, sia a Milano sia a Roma, per muoverci per tempo, per farci trovare pronti per Milano 2021 e Roma 2021".