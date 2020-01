Coronavirus, Salvini: governo ha perso tempo e sottovalutato

"Qualcuno nel governo ha perso tempo e ha sottovalutato quanto stava avvenendo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando del modo in cui è stata affrontata la questione coronavirus. "Contiamo che il governo verifichi ogni ingresso, per mare, per terra, per aria perché con la salute dei cittadini non si scherza. Il virus è in tutti i continenti e ogni arrivo in Italia deve essere controllato, limitato e verificato", ha aggiunto.