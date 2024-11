"Se tornerà lo sciopero selvaggio, come è stato l'ultima volta, senza le fasce di garanzia e che rovinano la giornata a milioni di italiane e italiani, interverrò direttamente come la legge mi permette di fare". Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, parlando dello sciopero generale previsto per il 29 novembre. "Hanno escluso il settore delle ferrovie ed è già un passo in avanti", ha aggiunto il vicepremier.