Salvini: "Rifarei tutto, chi ha paura del voto non è libero"

Matteo Salvini replica in Senato alle critiche del premier Conte che ha annunciato le dimissioni. "Rifarei tutto quello che ho fatto con la grande forza di essere un uomo libero. E in quanto tale non ho paura del giudizio degli italiani", dice dai banchi della Lega e non da quelli del governo. "Che non si fanno crisi ad agosto è la critica più surreale che ho ricevuto. Porto a casa un'Italia più sicura dopo un anno di governo", aggiunge Salvini.