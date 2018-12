Salvini: "Questo governo durerà cinque anni ma non introdurrà nuove tasse"

"Non farò mai saltare un governo, che lavora per gli italiani, per un sondaggio", aggiunge. Sulle regole dei lavori alle Camere, afferma: "Fosse per me in Parlamento non dovrebbe esistere il voto segreto" e continua: "Diffidate da quei politici che stanno sempre chiusi nei palazzi e di cui non sapete niente. Faccio il ministro perché mi avete chiesto di essere al vostro servizio, e io devo raccontarvi sui social quello che faccio".



"Grazie a Di Maio" - "Quello che abbiamo ottenuto in questi mesi - ricorda - non è il frutto del lavoro di uno ma di tutti. Ringrazio Luigi per il suo lavoro: questo governo vuole durare cinque anni". E ancora: "Saremo giudicati dal numero di culle che torneranno a riempirsi in questo Paese, dal numero di bambini che nascono e tornano ad avere non un genitore 1 e 2 ma una mamma e un papà. Adozioni piu' veloci e meno costose sono un dovere per un governo che vuole rispettare la sua gente".



"Voglio trattare con l'Ue" - "Chiedo il mandato di andare a trattare con l'Ue non come ministro ma a nome di 60 milioni di italiani che vogliono lasciare ai loro figli e nipoti un'Italia migliore. Se c'è il vostro mandato non abbiamo paura di niente e di nessuno. Qualcuno ha tradito il sogno europeo, noi daremo il sangue per una nuova comunità europea fondata sul rispetto, sul lavoro, sulla crescita, sull'equità".



"Se l'Europa è quella che si ferma allo spread, alla finanza, agli zerovirgola, è un'Europa destinata a fallire. Serve un'Europa che ritorni a lavorare, per la dignità dei cittadini". E continua: "Abbiamo cominciato il cammino giusto, se i portavoce di poteri forti sono contro di noi vuol dire che stiamo facendo le cose giuste per 60 milioni di italiani. E non molleremo mai".



Salvini contesta poi il Codice degli appalti dicendo che "neanche nel Medioevo..." e dichiara: "Lo abbiamo riscritto pagina per pagina: chi ha un'azienda deve dedicare il proprio tempo a innovare e produrre, non a compilare moduli".



Intervenendo sul decreto sicurezza, il ministro precisa: "Io sogno un Paese disarmato, ma intanto le armi le voglio togliere ai delinquenti, perché i cittadini onesti che vogliono difendersi devono avere la possibilità di farlo. La casa è sacra, il lavoro è sacro". Facendo un riferimento ai governi che lo hanno preceduto, il vicepremier afferma: "Finora ne abbiamo visti troppi di unti del Signore. Noi siamo gente con i piedi per terra, concreta, che vuole lavorare". Poi precisa: "La vita è troppo breve per perdere tempo in odio e polemiche, questa è una piazza di amore e di speranza, la violenza la lasciamo ad altri. Le forze dell'ordine con la Lega in piazza sono sempre disarmate e sorridenti Martin Luther King diceva che per farsi nemici basta dire quello che si pensa. C'è bisogno di unità e concordia".



"Chi sbaglia paga, da Genova ad Ancona" - Salvini ricorda la tragedia della notte alla discoteca Lanterna azzurra e dice: "Non servono nuove leggi, ma bisogna far rispettare le leggi che ci sono. In questo Paese chi sbaglia paga. E chi ha sbagliato paga e paga fino in fondo, da nord a sud. Ovunque, da Genova ad Ancona".



Infine, sulle manifestazioni dei gilet gialli in Francia: "Io sono sempre contro ogni violenza, la violenza non è mai giustificata ma chi semina povertà poi raccoglie protesta".