Salvini: "Pronto il decreto Sicurezza bis con nuove norme su stadi e aggressioni ai poliziotti"

Al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto in Prefettura a Napoli è il ministro dell'Interno Matteo Salvini ad anticipare i contenuti del decreto sicurezza bis, in Consiglio dei ministri lunedì 20 maggio. Tra i vari provvedimenti, "l'inasprimento delle sanzioni per chi aggredisce poliziotti e carabinieri, per gli scafisti e trafficanti di esseri umani". Parlando degli scontri avvenuti prima della finale di coppa Italia Lazio-Atalanta ha promesso anche più "misure per la sicurezza negli stadi relativi a eventi sportivi". E alla stampa che chiedeva un commento all'indagine della Corte dei Conti sull'uso degli aerei di Stato, ha risposto ironico: "Tornerò non più in aereo ma in bicicletta, perché qualcuno sta lì a guardare come vengo. Uso l'aereo per lavorare non per venire a mangiare una pizza sul Lungomare" .