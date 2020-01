Salvini, ok Consiglio dei ministri al taser è vittoria della Lega

L'approvazione da parte del Consiglio dei ministri del regolamento per l'uso del taser è "una vittoria della Lega". A sostenerlo è Matteo Salvini, secondo il quale "il governo non è riuscito a smontare" il provvedimento "nonostante l'opposizione della sinistra". Per il leader del Carroccio ora servono "tempi rapidi per dare uno strumento in più alle forze di polizia, compresa la polizia penitenziaria".