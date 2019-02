Salvini non rompe con M5s, Berlusconi: "Sono in totale disaccordo"

Silvio Berlusconi dice di essere "in totale disaccordo" con la decisione di Matteo Salvini "di non rompere il contratto con il M5s". Il leader di Forza Italia sottolinea poi che, dopo la conferenza stampa di giovedì del centrodestra unito in Abruzzo, "l'incontro in privato è stato cordiale". Sul vicepremier aggiunge: "Continua a ripetere questa frase per stare in pace con i suoi compagni di governo".