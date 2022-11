Salvini: "Sui migranti non prendiamo lezioni dalla Germania"

Matteo Salvini, a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha parlato della gestione dei migranti.

"Da ministro - ha dichiarato il vicepremier - ho fatto rispettare i confini del mio Paese e mi sono meritato la fiducia degli italiani e quattro processi. Penso che gli italiani si siano scelti un governo che salva qualunque vita in mare e che, però, si fa rispettare all'estero. Prendere lezioni dalla Germania che non ospita uno solo degli immigrati che sbarcano in Italia dalle navi tedesche, penso non sia possibile".