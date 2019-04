Salvini: "La Lega andrà avanti sulla castrazione chimica"

Il vicepremier Matteo Salvini torna a parlare del ritiro dell'emendamento sulla castrazione chimica al pacchetto di norme in discussione alla Camera sulla violenza di genere. "La Lega andrà avanti e presenterà la proposta di legge, ma oggi è una giornata troppo bella per guastarla con litigi", ha affermato il ministro dell'Interno. E ha aggiunto: "Uno stupratore non solo va incarcerato, ma va curato per impedire che ripeta le sue schifezze".