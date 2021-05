Salvini in Puglia: "Stare in spiaggia è permesso?" | Poi saluta una mandria di mucche e scrive "vi voglio bene" sulla sabbia

Il leader della Lega, Matteo Salvini, che si trova a Lesina, nel Foggiano, ha postato un video sulla propria pagina Facebook mentre assiste al passaggio di una mandria di mucche che pascolano in riva al mare e ironizza sulla possibilità di stare in spiaggia. "E' permesso" dice, mandando baci volanti prima alle mucche e poi agli spettatori. Ha anche scritto "vi voglio bene" sulla sabbia, come documentato da una foto postata sulla stessa pagina poco dopo.