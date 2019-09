Salvini e la bimba di Bibbiano sul palco a Pontida indigna: "Fai schifo, sciacallo"

"Onore? Hai dato in pasto al pubblico una bambina già traumatizzata...vergognati"; "I bambini non si toccano, non si usano, non si sfruttano. Far salire una bambina sul palco di Pontida per qualche consenso in più è vergognoso e intollerabile"; "Ma vi rendete conto dello schifo che state facendo? Bibbiano è una brutta pagina dell'Italia, non di un partito, non di pochi. Strumentalizzare questa vicenda, portare una bambina su di un palco è una vergogna. Essere politici è altra cosa". In Rete oggi è tutto così: indignazione, rabbia, vergogna per la scelta del leader della Lega, Matteo Salvini, di chiudere la kermesse a Pontida con Greta sul palco, una bimba di Bibbiano, ritornata dai genitori biologici dopo un allontanamento forzato di un anno.