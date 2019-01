Salvini dopo appello M5s: no trivelle vicino a costa, lontano sì

"Salvini riporterà i suoi sulla giusta strada". Lo ha scritto il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano (M5s) in un tweet in cui pubblica anche una foto del vicepremier che indossa una felpa a favore dello stop alle trivelle. "Fermarle significa più lavoro e meno inquinamento", ha aggiunto. Salvini ha replicato: "Trivellare vicino alla costa no, ma dire di no a ricerche in mare rimettendo in discussione contratti già fatti non è intelligente".